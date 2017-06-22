Полицейские в Мукачево разыскивая насильника поймали пьяного водителя

26.06.2017 (10:44)

Мукачевка заявила в полицию о ложном изнасиловании

Вчера, 25 июня, около 23:15 в Мукачево патрульные полицейские получили вызов о изнасиловании.

Сообщалось, что изнасилование произошло по ул. Киевской в ​​автомобиле "Мерседес".

Как говорится в сообщении УПП Ужгорода и Мукачево, прибыв на место они указанный автомобиль не обнаружили.

"Продолжая патрулирование данное транспортное средство, а именно "Мерседес", был замечен по ул. Пирогова, где он был и остановлен. Информация о изнасилования не подтвердилась, отобрано объяснение у женщины, которая находилась в "Мерседесе", она от помощи отказалась и сообщила, что изнасилования никакого не было", - сообщают правоохранители.

Однако водитель "Мерседеса" находился с признаками алкогольного опьянения. На данного водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 130.

-

Пьяный водитель в Ужгороде въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)



