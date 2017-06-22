Ужгородец вез через КПП "Тиса" 72 килограмма табака для кальяна (ФОТО)

26.06.2017 (10:56)

Закарпатские пограничники нашли спратанные в баке 72 кг табака для кальяна

Неудачной и убыточной оказалась для нашего соотечественника запланированная поездка в Венгрию. Надеясь или на собственную удачу, или на недостаточно профессиональные действия охранников границы, он рискнул напаковать свою машину табаком.

Мужчина направлялся в соседнюю страну через пункт пропуска «Тиса» на автомобиле «Фольксваген» и набил топливный бак автомобиля табаком. Всего в тайнике он спрятал 72 упаковки табака для кальяна по одному килограмму каждая. Перевезти контрабандный табак жителю Ужгорода не удалось, так как пограничники Чопского отряда совместно с таможенниками обнаружили товар.

Скрытый табак и автомобиль «Фольксваген» 2013 года выпуска, изъяты таможней, общая сумма конфиската составила более 265 000 гривен.

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