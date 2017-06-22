Cпецслужбы РФ готовили нападение на киевский офис "Батькивщины"

26.06.2017 (13:12)

СБУ предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщина" в Киеве

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщины" в Киеве, которое планировалось спецслужбами России.

"СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста. С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств... на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве", - сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге в понедельник в Киеве.

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