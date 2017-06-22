"Закарпатьеоблэнерго" угрожает отключить ужгородцам водоснабжение

26.06.2017 (14:17)

"Закарпатьеоблэнерго" может отключить Ужгородский водоканал от электроснабжения

Сегодня, 26 июня, руководство ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» обратилось в КП «Водоканал г. Ужгорода» с требованием соответствии с заключенным соглашением оплатить задолженность за потребленную электроэнергию или же, согласно с действующим законодательством, снизить собственное потребление электроэнергии до уровня величины фактической оплаты.

Задолженность по состоянию на 26.06.2017 года составляет 32 миллиона гривен.

В письме также указано, что в случае невыполнения данного требования в срок до 30 июня текущего года ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» будет вынуждено полностью прекратить электроснабжение на объекты КП «Водоканал г. Ужгорода».

На данный момент в связи с тем, что бригадой участка водопроводной сети, проводятся аварийно-восстановительные работы, в селе Сторожница, временно на период проведения работ, снижено давление подачи водоснабжения из водозабора "Минай". Перебои водоснабжения, в течение выполнения работ, ощущаются по всей левобережной части города. В том числе, в близлежащих населенных пунктах и ​​населенных пунктах, относящихся к Корытнянской сельского совета. Также это относится к району правобережной части города ограниченного улицами Таможенной - Собранецкой - Енькивской (в том числе районами улиц, Загорской, Щедрина, И. Франко Довженко, набережной Независимости).

Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме, сразу же по завершению вышеуказанных работ.