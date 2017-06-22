Председатель правления ПриватБанка покидает пост

26.06.2017 (15:30)

Глава Приватбанка Шлапак подал в отставку

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, занимавший этот с декабря 2016 года, подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Шлапак продолжает руководить банком, в тоже время заявление об отставке уже подано наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на заседании набсовета в конце июля.

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