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Председатель правления ПриватБанка покидает пост

26.06.2017 (15:30)
Глава Приватбанка Шлапак подал в отставку
Глава Приватбанка Шлапак подал в отставку

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, занимавший этот с декабря 2016 года, подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Шлапак продолжает руководить банком, в тоже время заявление об отставке уже подано наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на заседании набсовета в конце июля.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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