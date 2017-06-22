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Карьер в Камянице возле Ужгорода снятый с высоты (ВИДЕО)

26.06.2017 (15:55)
Карьер по добыче и обработке андезитов на окраине села Камяница
Карьер по добыче и обработке андезитов на окраине села Камяница
В сети разместили видео снятое с высоты птичьего полета села Камяница и карьера, где расположено одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Закарпатской области.
Здесь ведется разработка андезитов, которая началась еще в XIX в.
Видео, карьера и с. Камяница расположенного в Ужгородском районе, на YouTube разместил пользователь threeclouds.

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26.06.2017 (16:33) / Kennethflops

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