Карьер в Камянице возле Ужгорода снятый с высоты (ВИДЕО)
26.06.2017 (15:55)
Карьер по добыче и обработке андезитов на окраине села Камяница
В сети разместили видео снятое с высоты птичьего полета села Камяница и карьера, где расположено одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Закарпатской области.
Здесь ведется разработка андезитов, которая началась еще в XIX в.
Видео, карьера и с. Камяница расположенного в Ужгородском районе, на YouTube разместил пользователь threeclouds.
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