Мэр Ужгорода встретился с ужгородцами по поводу сноса дома Фунданича

26.06.2017 (18:52)

Богдана Андриив провел встречу с ужгородцами по поводу сноса магазина Фунданича

Сегодня состоялась встреча городского головы Богдана Андриива с ужгородцами, которые возмущены разрушением магазина Фунданича на улице Волошина, 47. Присутствовали также главный архитектор города Олег Боршовский и начальник отдела государственного архитектурно-строительного контроля Александра Зотова.

Городской голова отметил, что прокуратура проверяет все обстоятельства реконструкции здания Фунданича и заверил, что если кто-то из должностных лиц городского совета виноват - будет наказан.

Главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский пояснил, что дом Фунданича - частная собственность, которая расположена в историческом ареале комплекса Замковой горы. Владелец обращался в городской совет Ужгорода о предоставлении градостроительных условий и ограничений на проведение реконструкции дома. На что ему указали, что следует разработать и согласовать историко-градостроительное обоснование возможности реконструкции с надстройкой с Консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия Закарпатской областной администрации. Согласование было предоставлено, тогда проект рассмотрели члены архитектурно-градостроительного совета при управлении градостроительства и архитектуры Ужгородского городского совета. Протоколом заседания по этому вопросу зафиксировано несколько замечаний, в частности, первый этаж здания оставить без изменений, а надстройку сделать более современной.

Застройщику предоставили градостроительные условия и ограничения с требованием учесть замечания градостроительного совета. Поэтому владелец заказал проектно-сметную документацию, получил на нее заключение экспертизы и через ЦНАП подал декларацию о начале строительства. Декларацию зарегистрировало ДАБИ Украины в Киеве. Почему был проведен демонтаж здания - должны проверить правоохранительные органы.

Также Олег Боршовский отметил, что в историко-опорный план дом внесен как вновь открывшаяся достопримечательность, однако все дальнейшие шаги - внесение дома в соответствующий реестр и т.п. не было сделано. Поэтому документально ни один статус дома на Волошина, 47 ничем не подтверждено.

В завершение встречи мэр Ужгорода Богдан Андреев сказал, что все предложения и замечания представителей общины, в частности, принятие моратория на застройку в центре города, паспортизацию всех зданий центра, создание для этого в городском совете структурного подразделения, будут рассмотрены.

Письмом застройщику отделом ГАСК приостановлено любые действия по строительству до проведения проверки.

Документы, касающиеся дома на Волошина, 47, о которых просили сегодня ужгородцы, которые приходили на встречу в Ужгородский городской совет, будут обнародованы после проверки ГАСК, запланированной на завтра.

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