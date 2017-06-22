Водоснабжение в Ужгороде обещают восстановить ближе к ночи

26.06.2017 (19:11)

Аварийно-восстановительные работы на водоводе в с. Сторожница

КП "Водоканал г. Ужгорода" сообщает, что аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 600 мм в селе Сторожница продолжаются.

Выполнение работ осложняется тем, что приходится постоянно откачивать воду, которая заливает место проведения работ. Предприятию пришлось приостановить водоснабжение в городе, поскольку только так можно снизить давление воды в системе, что позволит как можно быстрее ликвидировать аварию.

Бригадами участки водопроводной сети задействовано 4 единицы техники и мощный насос, который постоянно откачивает воду, чтобы дать возможность работникам предприятия работать над устранением аварии.

Водоснабжение восстановят после полного завершения работ, ориентировочно после 21 часа.

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