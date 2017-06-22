Суд снял обвинения с "правосеков", учасников перестрелки в Мукачево

26.06.2017 (19:23)

Суд освободил обвиняемых в "мукачевской перестрелке"

Судьи Мукачевского горрайонного суда зачитали приговор в отношении 4 бойцов Правого сектора, подозреваемых в резонансной стрельбе 11 июля 2015.

Речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяке Сергее Васильевиче, Мунчаке Романе Ивановиче и Горбенко Родионе Игоревиче, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.

В ходе судебного заседания стало известно, что из добровольцев сняли ряд обвинений, из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировки путей в эпизоде ​​АЗС.

Как стало известно со слов судей Мукачевского горрайонного суда, на данный момент бойцы ВС уже отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев, по так называемому "Закону Савченко", когда 1 день в ИВС засчитывается за 2 дня тюрьмы.

Иными словами, всем 4-м подозреваемым зачислили сроки как такие, что отбытые, но приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения.

Об этом в комментарии подтвердил адвокат добровольцев Роман Бухтояров.

Заметим, что приговор бойцам читали практически целый день, начиная с 10:00 утра. Все сегодняшнее заседание длилось более 7:00.

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Напомним, 29 мая Мукачевских стрелков из "Правого сектора" суд отпустил на поруки



