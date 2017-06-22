Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 27 июня 2017 г.

27.06.2017 (08:08)

В Ужгороде днем ясно, а вечером станет облачно

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью в горах местами кратковременные дожди, днем ​​местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17° тепла, днем ​​25-30°, в горах местами 18-23° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:28

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 27 июня:

макс: 32.0° (1994)

мин: 8.4° (1984)

Народный прогноз погоды: 27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.