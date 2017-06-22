На границе в Закарпатье беглец на "Lexus" снес шлагбаум и пограничника

27.06.2017 (08:47)

На КПП "Вилок" мужчина на угнанном «Лексусе» сбил шлагбаум и пограничника

Вчера, 26 июня около 16:30 в пункт пропуска «Вилок» на границе с Венгрией, на выезд из Украины заехал белый «Лексус» на украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне.

Во время пограничного контроля у сотрудников Госпогранслужбы возникли обоснованные подозрения о возможной подделке номера кузова транспортного средства. Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее и подробнее изучить документы. Но вместо того, чтобы последовать в специальный бокс, один из мужчин, который находился в автомобиле, сел за руль и резко развернувшись на большой скорости поехал на выезд из пункта пропуска в сторону Украины. Еще один начал мешать дежурному на шлагбауме применить прибор для принудительной остановки автомобиля. Автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум который рикошетом ударил пограничника.

Пограничники сразу начали преследование и сообщили о инцеденте Национальную полицию. К поискам также привлекли резервы и сотрудников оперативных подразделений. Вскоре злоумышленники поняли, что убежать не удастся, съехали на обочину и покинули авто. Одиного из мужчин задержали. Продолжаются совместные с Национальной полицией следственные мероприятия. Военнослужащий, получивший травму, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проинформированы взаимодействующие органы и направлено сообщение о совершении уголовного преступления по предварительному правовой квалификацией "сопротивление работнику правоохранительных органов и подделку номеров агрегатов транспортного средства". Детали сообщим дополнительно.

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