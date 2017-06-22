В РФ заблокировали доступ к видео с заявлением Макрона о российской агрессии

|Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия
Президент Франции четко дал понять, кто развязал войну на Донбассе, что соответственно не понравилось России.
Ряд российский интернет провайдеров заблокировал доступ к видео совместной пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона на сайте Елисейского дворца.
Так вчера, во время совместного выступления президентов Украины и Франции, Макрон жестко раскритиковал действия Москвы в отношении Украины, назвав Россию агрессором.
"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", – сказал вчера французский президент.
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Напомним, 20 июня Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)
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Что стоишь помятый,
Пьяная скотина,
Президент-кондитер,
Бывшей yкраины.
Голову склонил ты,
Под тобою лужа,
И теперь ты нах@й,
Никому не нужен.