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В РФ заблокировали доступ к видео с заявлением Макрона о российской агрессии

27.06.2017 (11:13)
Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия
Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия

Президент Франции четко дал понять, кто развязал войну на Донбассе, что соответственно не понравилось России.

Ряд российский интернет провайдеров заблокировал доступ к видео совместной пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона на сайте Елисейского дворца.

Так вчера, во время совместного выступления президентов Украины и Франции, Макрон жестко раскритиковал действия Москвы в отношении Украины, назвав Россию агрессором.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", – сказал вчера французский президент.
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Напомним, 20 июня Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

27.06.2017 (13:02) / kathleenet3

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27.06.2017 (11:36) / ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО

Что стоишь помятый,
Пьяная скотина,
Президент-кондитер,
Бывшей yкраины.
Голову склонил ты,
Под тобою лужа,
И теперь ты нах@й,
Никому не нужен.