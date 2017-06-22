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В Ужгороде прошли тожества в честь Дня Конституции Украины (ФОТО)

27.06.2017 (16:34)
В Ужгороде состоялись торжества к Дню Конституции Украины
В Ужгороде состоялись торжества к Дню Конституции Украины

Накануне большого государственного праздника - Дня Конституции Украины - в областном центре Закарпатья состоялись торжества.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, председатель областного совета Михаил Ривис, Ужгородский городской голова Богдан Андриив, руководители правоохранительных и силовых структур, дипломаты, священники, общественность возложили цветы к подножию памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко на площади Народной.

По случаю праздника Закарпатский народный хор исполнил Гимн Украины.

В сессионном зале Ужгородского городского совета состоялось торжественное собрание по этому случаю. Собрание началось с гимна Украины.

Работников городского совета и исполнительного комитета поздравил Ужгородский городской голова Богдан Андриив, который подчеркнул, что Основной Закон, с момента принятия которого в независимой Украине исполняется уже 21 год, настаивает на абсолютной ценности человека, его жизни, прав и свобод, гарантирует суверенитет нашего государства.

Богдан Евстафьевич пожелал всем мира, единения, согласия и благополучия в семьях.

По случаю праздника и за многолетнюю добросовестную работу грамотами отметили отдельных работников городского совета.
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Геннадий Москаль вручил закарпатцам госнаграды и "Золотых медвежат"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

27.06.2017 (17:56) / Beжливые Люди

Как всегда, под праздник тот,
Власть приветствует народ.
Мол, народ, ты там держись!
Скоро лучшей станет жизнь!
И уж в следующем году
Одолеем мы орду!
Победим и супостата.
Сразу заживем богато.
Станем хоровод водить,
Мед хмельной под елкой пить!
И открыв голодный рот,
Сказки слушает народ...
Что с рассказчика возьмёшь?
Сказка, как известно, ложь.