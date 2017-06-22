В Ужгороде банкирша несколько лет присваивала пенсию покойника

27.06.2017 (17:47)

В Закарпатье работница банка присвоила деньги пенсионера

70 тысяч гривен пенсии покойного пенсионера присвоила кассир-контролер одного из госудаственных банков в Ужгороде, подделав платежные документы. Полиция начала по данному факту расследование.

В полицию обратились работники службы безопасности Ужгородского филиала одного из банков. Они заподозрили в мошеннических действиях свою сотрудницу. Делом занялись сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела и работники отдела противодействия киберпреступности в Закарпатской области.



Как установили правоохранители, данное уголовное правонарушение совершила 27-летняя ужгородка, которая работает кассиром-контролером в данном банке. Злоупотребляя своим служебным положением, женщина подделала документацию и незаконно получала пенсию на клиента банка, который умер несколько лет назад. Таким образом кассирша успела присвоить 70 000 гривен государственных средств.

По данному факту полиция начала уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.200 (Незаконные действия с документами) и ст.362 (Несанкционированные действия с информацией). Следствие по делу продолжается, решается вопрос об избрании фигурантке дела меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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