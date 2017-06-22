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Трагедия в Ужгородском роддоме: Умерла роженица с двойней, - СМИ

27.06.2017 (18:52)
В перинатальном центре Ужгорода умерла роженица
В перинатальном центре Ужгорода умерла роженица

В ночь на вторник, 27 июня, в перинатальном центре Ужгорода умерла женщина, которая была на девятом месяце беременности.

Как утверждают СМИ, женщина должна была родить двойню.

Начальник управления здравоохранения Ужгородского горсовета Василий Решетар отметил, что умершая поступила в перинатальный центр с экстрагенитальной патологией.

"Этот случай изучит клинико-экспертная комиссия, которая определит, почему это произошло", - отметил Решетар.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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