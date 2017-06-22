Закарпатец случайно застрелил своего знакомого

27.06.2017 (19:49)

В результате огнестрельного ранения погиб закарпатец

Сегодня, 27 июня, в 17 часов в Виноградовское отделение полиции поступило сообщение от врача «скорой помощи», который сообщил о смерти пациента в результате полученного огнестрельного ранения.

Происшествие случилось между селами Гудя и Хищная Виноградовского района.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибший - 29-летний житель пгт. Королево. Его случайно ранил в голову из огнестрельного оружия его 24-летний знакомый.

Сотрудники Виноградовского отделения полиции выясняют обстоятельства несчастного случая и определяют правовую квалификацию данного события. Мужчину, который застрелил знакомого, задержан.

Отдел комункации полиции Закарпатской области.

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