Закарпатец случайно застрелил своего знакомого

|В результате огнестрельного ранения погиб закарпатец
Сегодня, 27 июня, в 17 часов в Виноградовское отделение полиции поступило сообщение от врача «скорой помощи», который сообщил о смерти пациента в результате полученного огнестрельного ранения.
Происшествие случилось между селами Гудя и Хищная Виноградовского района.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибший - 29-летний житель пгт. Королево. Его случайно ранил в голову из огнестрельного оружия его 24-летний знакомый.
Сотрудники Виноградовского отделения полиции выясняют обстоятельства несчастного случая и определяют правовую квалификацию данного события. Мужчину, который застрелил знакомого, задержан.
Отдел комункации полиции Закарпатской области.
-
Официально о резонансном убийстве в Закарпатье (ФОТО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 1
важный веб ресурс снять квартиру в москве без посредников - двухкомнатная квартира в москве, сдам квартиру без посредников москва.