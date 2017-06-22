Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 28 июня 2017 г.

28.06.2017 (07:39)

В Ужгороде ясный день и пасмурный вечер, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, в горах местами до 12° тепла, днем ​​27-32°, в горах местами 19-24° тепла.

В Ужгород: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем ​​30-32° тепла.

Восход 05:29

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 28 июня:

макс: 33.9° (1947)

мин: 4.6° (1949)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что «Дождь на Фита - плохо для жита». По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.