Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 28 июня 2017 г.

|В Ужгороде ясный день и пасмурный вечер, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, в горах местами до 12° тепла, днем 27-32°, в горах местами 19-24° тепла.
В Ужгород: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем 30-32° тепла.
Восход 05:29
Закат 21:39
Температура за последние 130 лет 28 июня:
макс: 33.9° (1947)
мин: 4.6° (1949)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что «Дождь на Фита - плохо для жита». По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.
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