В ДТП на Закарпатье пострадало два человека (ФОТО)

28.06.2017 (09:42)

На Закарпатье "Жигули" въехал в "Фольксваген"

На выезде из Берегово в направлении Виноградова «ВАЗ 2101» въехал в «Volkswagen Caddy», в результате чего пострадали два человека. По данному факту начато уголовное производство.

Вчера, 27 июня, на службу «102» поступило сообщение об автомобильной аварии на выезде из Берегово. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель «ВАЗ 2101» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Volkswagen Caddy». В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ» доставлены в Береговскую районную больницу. Водитель «Volkswagen» освидетельствован, он был трезв и практически не пострадал, как и его пассажир.

Автомобили доставлены на спецплощадку Береговского отдела полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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