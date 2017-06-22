В Закарпатье депутат организовал производство и сбыт "левого" алкоголя (ФОТО)

28.06.2017 (10:47)

Закарпатский депутат организовал изготовление фальсифицированного алкоголя

Прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении депутату одного из сельских советов, который организовал масштабное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя на Западе Украины.

Прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк сообщил о подозрении депутату одной из сельских советов Хустского района в незаконном изготовлении алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов, незаконном использовании знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, незаконном хранении с целью сбыта, а также сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков и хранении, приобретении, перевозке с целью использования при продаже товаров и сбыте поддельных марок акцизного налога, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 28 - ч.2 ст. 204 УК Украины, ч.3 ст. 229 УК Украины, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 УК Украины и ч.3 ст.199 УК Украины).

27 июня двум фигурантам указанного уголовного производства судом избраны меры пресечения. В частности, поддержано ходатайство прокуратуры и депутату сельского совета Хустского района суд назначил содержания под стражей с определением денежного залога в 128 тыс грн, другому подозреваемому также - содержание под стражей с возможностью внесения 370 тыс грн залога.

Речь идет о резонансном разоблачению и пресечению масштабного производства фальсифицированного алкоголя на Западе Украины в марте 2017 года. Тогда, оперативниками одновременно были проведены массовые обыски как непосредственно на производстве «левой водки», так и у организаторов «алко-бизнеса».

В частности, в рамках уголовного производства были задержаны двое фигурантов этого громкого дела, совместно с работниками управления защиты экономики в области и следователями областной полиции и спецподразделения КОРД, проведено 25 санкционированных обысков в ходе которых изъяты две тысячи ящиков "водки», 120 тысяч долларов США, 117 тысяч евро и 600 тысяч гривен. Кроме того, изъято оборудование для изготовления алкогольной продукции, свыше 5 тонн спирта, поддельные марки акцизного налога Украины, а также «черную» бухгалтерию.

Цех по изготовлению фальсифицированной водки размещался на Львовщине в г. Стрый, а основными каналами сбыта «левой водки» были Западные регионы Украины.



Установлено, что только за одни сутки такой мини-завод мог изготовить до 2-х тысяч ящиков алкоголя, прибыль «дельцов» достигал за это же время полмиллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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