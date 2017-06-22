Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность и изменить Конституцию

28.06.2017 (11:18)

Президент ожидает, что ВР проголосует за отмену неприкосновенности депутатов

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит снятие депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины в Киеве.

По его словам, по данному вопросу у него уже готовы изменения в Конституцию, осталось лишь поддержать их.

"Мой проект изменений в Конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что парламентарии не раз высказывались за отмену неприкосновенности, однако до дела так и не дошло.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", – добавил президент.

-

Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности



