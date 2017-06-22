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Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность и изменить Конституцию

28.06.2017 (11:18)
Президент ожидает, что ВР проголосует за отмену неприкосновенности депутатов
Президент ожидает, что ВР проголосует за отмену неприкосновенности депутатов

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит снятие депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины в Киеве.

По его словам, по данному вопросу у него уже готовы изменения в Конституцию, осталось лишь поддержать их.

"Мой проект изменений в Конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что парламентарии не раз высказывались за отмену неприкосновенности, однако до дела так и не дошло.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", – добавил президент.
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UA- Reporter.com
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