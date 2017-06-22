Группу нелегалов и проводника задержали на Закарпатье (ФОТО)

28.06.2017 (13:08)

В Закарпатье задержали 7 нелегалов и проводника

Семеро нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии задержали сегодня утром пограничники Западного регионального управления и Чопского отряда совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

В результате проверки информации, предоставленной оперативными сотрудниками ЗхРУ ГНСУ, в частном доме местного жителя пгт Малый Березный, правоохранители обнаружили 4 граждан Бангладеш и 3 гражданина Шри-Ланки без документов. Так, благодаря быстрому реагированию, пограничникам удалось помешать незаконному пересечению государственной границы группой азиатов, каких именно готовили к переправке в страны Евросоюза.

Нелегалов вместе с их проводником - местным жителем - выследили рядом с домом. По предварительной информации, мужчина имел оказать содействие в переправке 7 нелегалов через украино-словацкую границу.

Сейчас с задержанными проводят фильтрационные мероприятия. После установления личности правонарушителей, они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Нарушение или попытка нарушения государственной границы Украины».

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