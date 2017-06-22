В Боздошском парке Ужгорода поселились олени (ФОТО)

28.06.2017 (14:54)

В ужгородском Боздошском парке живут олени

Ужгород не перестает удивлять многообразием своего животного мира.

Подтверждением этих слов является фото, которое сделала жительница Ужгорода Светлана Чусовая в Боздошском парке. На фотографии видно двух оленей, как пишет автор, которые ходят по территории парка.

"Удивительный город, любимый уже Боздошский парк... А это - да, да, олени на дорожке, в 8-30 по пути на корты...", - написала Светлана в заметке над фото.

Правда если посмотреть на фото, то похоже, что это не олень, как написала в тексте автор, а скорее всего косуля.

Смотрите также: Дикая лисица заблудилась в центре Ужгорода (ВИДЕО)



