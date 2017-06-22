Евросоюз продлил экономические санкции против России

28.06.2017 (16:40)

ЕС продлил экономические санкции против РФ

Европейский союз в среду, 28 июня, продлил действие экономических санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года.

29 июня решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Решение о продлении экономических секторальных санкций для России принимается Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции. Срок действия жестких секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.

Запретительные меры предполагают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале. Кроме того, подтверждается экспортное и импортное эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям, которые могут использоваться для добычи нефти.

В документе также обращается внимание на действующие визовые ограничения против 150 физических лиц и 37 организаций. Наконец, подтверждается действие до 23 июня 2018 года ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Пакет экономических мер в отношении Москвы до этого продлевался в январе текущего года до 31 июля.

Стоит отметить, что США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России: сначала из-за аннексии Крыма, впоследствии – из-за агрессии Кремля и разжигания Россией вооруженного конфликта на Донбассе.

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