В Ужгороде возле "Токио" строят торгово-офисный центр (ФОТО)

28.06.2017 (17:18)

В "Новом районе" Ужгорода строят торгово-офисный центр

В Ужгороде уже на протяжении нескольких дней продолжаются активные ремонтные работы на улице Заньковецкой возле торгового центра "Токио".

Проходит строительство на месте части "базарчика", где горожане торговали одеждой, алкогольными напитками, цветочной продукцией и тому подобное.

Теперь это место ограждено деревянным забором, поэтому горожане вынуждены ходить рядом с проезжей частью.

По информации мэрии, градостроительные условия и ограничения выданные в 2013 году на строительство торгово-офисного центра на собственных участках обществу "Новый рынок".

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