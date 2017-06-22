Вирус Petya.A был создан специально для Украины

|Petya.A был написан специально для Украины
Вирус Petya.A был написан специально для Украины и только маскируется под вирус-вымогатель. Об этом заявил основатель антивирусной компании (США) Николай Белогорский.
"Он (вирус Petya.A, - ред.) очень сильно отличается от предыдущих и похоже, что был написан специально для Украины. Предыдущие атаки были финансовые, это был вирус-вымогатель Wannacry, который распространялся по всему миру, шифровал файлы и требовал выкуп. Вирус Petya.A стирает данные, у него нет возможности возвращать людям данные, даже если они платят. Он распространялся через бухгалтерскую систему M.E.Doc, которая используется только в Украине и является обязательной к использованию для налоговой отчетности. Это очень технически приспособленный к Украине вирус и похоже, что это атака от государства", - отметил он.
Белогорский пояснил, что вирус Petya.A только "делает вид, что он вирус-вымогатель". "Он действительно просит выкуп, но мнение экспертов сейчас, это изменилось в последние несколько часов, что его вымогательная активность для вида. На самом деле его реальная цель - портить системы и мешать инфраструктуре, ломать и уничтожать данные. Я предполагаю, что за ним стоят спецслужбы России, судя по тому, как он распространялся, что он поражает и как он отличается от других вирусов. Это достаточно сложный вирус, в нем много методов распространения. Нужно минимум 5-10 человек с разными навыками и, как минимум, около месяца работы (чтобы создать этот вирус, - ред.)", - сказал он.
Напомним, 27 июня в Украине Ряд крупных компаний подвергся хакерской атаке, как заявил народный депутат Антон Геращенко Кибератаки в Украине спланированы спецслужбами России
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Комментарии
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...Они основывают свои заключения на результатах исследования находящегося в открытом доступе командного сервера, которым пользовались злоумышленники. На сервере есть документы на русском языке, объясняющие, как использовать вредоносную программу, которую злоумышленники установили на интересовавших их компьютерах..." А это доказательство Российского следа.Дипилы бля...
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Petya. A — я так понимаю, «А» — это отчество, «Алексеевич»?..
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Ели бы это было так,он не атаковал бы Датские и тем более Российские компании.Я думаю, что этот Петюня производства "маде ин Юкреин", они, как всегда, старались насолить России, а получилось и старшему брату и сестре Европе, поэтому и молчат. Да и амеры знают чьих это рук дело, но по причине русофобии, тоже молчат.
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Стопудово. Петюне и киевским для того чтобы удержаться у власти необходимо активизировать и навязывать украинцам антироссийскую пропаганду и фейки про Россию и Путина, ибо нормальный здравомыслящий украинец за три года начал понимать политику своих киевских хряков. Если киевскую изменят риторику в отношении России считайте им кампец, либо повесят(они продажные твари это заслужили) либо бежать как яйценюх.