Вирус Petya.A был создан специально для Украины

29.06.2017 (08:37)

Petya.A был написан специально для Украины

Вирус Petya.A был написан специально для Украины и только маскируется под вирус-вымогатель. Об этом заявил основатель антивирусной компании (США) Николай Белогорский.

"Он (вирус Petya.A, - ред.) очень сильно отличается от предыдущих и похоже, что был написан специально для Украины. Предыдущие атаки были финансовые, это был вирус-вымогатель Wannacry, который распространялся по всему миру, шифровал файлы и требовал выкуп. Вирус Petya.A стирает данные, у него нет возможности возвращать людям данные, даже если они платят. Он распространялся через бухгалтерскую систему M.E.Doc, которая используется только в Украине и является обязательной к использованию для налоговой отчетности. Это очень технически приспособленный к Украине вирус и похоже, что это атака от государства", - отметил он.

Белогорский пояснил, что вирус Petya.A только "делает вид, что он вирус-вымогатель". "Он действительно просит выкуп, но мнение экспертов сейчас, это изменилось в последние несколько часов, что его вымогательная активность для вида. На самом деле его реальная цель - портить системы и мешать инфраструктуре, ломать и уничтожать данные. Я предполагаю, что за ним стоят спецслужбы России, судя по тому, как он распространялся, что он поражает и как он отличается от других вирусов. Это достаточно сложный вирус, в нем много методов распространения. Нужно минимум 5-10 человек с разными навыками и, как минимум, около месяца работы (чтобы создать этот вирус, - ред.)", - сказал он.

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