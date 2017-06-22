Сумма потраченная на так называемую "Стену Яценюка" поражает

29.06.2017 (09:48)

"Стена Яценюка" обходится Украине в кругленькую сумму

За последние 3 года на строительство "Стены Яценюка" на границе между Украиной и Россией потратили 622,5 миллиона гривен. За это время удалось построить 400 км инженерно-фортификационных сооружений.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

Он рассказал, что больше всего средств выделялось в 2015-2016 годах - тогда из бюджета было выделено 400 и 200 миллионов гривен. За полгода 2017 потратили на 22,5 миллиона гривен.

При этом, по словам главы МВД Арсена Авакова: до конца года на проект «Стена» поступит 300 миллионов гривен.

При этом в Государственной аудиторской службе Украины заявили, что проверили расходование бюджетных средств на выполнение Плана "Стена". Однако разгласить эти сведения аудит служба не может, ведь на них присвоен гриф секретности "Секретно".

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Волонтер показал как выглядит "Стена Яценюка" на границе Украины с Россией (ФОТО)



