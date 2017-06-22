Экс-солист группы "Иванушки International" скончался от пневмонии

29.06.2017 (10:08)

Умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Сегодня утром скончался бывший солист российской группы "Иванушки International" Олег Яковлев.

Об этом сообщила гражданская жена певца Александра Куцевол.

"Сегодня в 7:05 ни стало главного человека в моей жизни, моего ангела, моего счастья ... Как я теперь без тебя? .. Лети, Олег! Я всегда с тобой ", - написала она в Instagram.

Ранее О.Куцевол сообщила, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Российский певец Олег Яковлев, умер 29 июня, он полтора месяца боролся со страшной болезнью. При этом еще несколько месяцев до того он не имел проблем со здоровьем и был полон сил.

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