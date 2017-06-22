На радиостанции "Эхо Москвы" вышла украиноязычная программа "Что там у них"

29.06.2017 (10:53)

"Что там у них" - украиноязычная программ на радиостанции "Эхо Москвы"

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Первый выпуск вышел в среду, 28 июня. Авторами программы на "Эхо Москвы" стали Матвей Ганапольский, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Что интересно, на украинском разговаривает только один - Матвей Ганапольский, который и проговорил почти всю программу.Добавим, ведущие изначально планировали назвать программу "А что там в хохлов", но все же передумали и назвали - "Что там у них".В первом эфире Ганапольский рассказывал о том, что на украинском языке можно поздороваться словами "Витаю вас", "добрый день" или "доброго дня".Также он объяснял своим коллегам и радиослушателям, что означают такие слова, как: "тобто", "товариство", "пани та панове".