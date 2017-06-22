Очередная трагедия: В Закарпатье умерла молодая роженица

29.06.2017 (17:05)

На Закарпатье в течении недели умерло две роженицы

Сегодня, в ночь на 29 июня, в родильном отделении Хустской райбольницы после родов умерла 30-летняя женщина из села Копашнева Хустского района. Об этом написал юрист Роман Келемен на своей странице в Facebook.

Осматривая пациентку, врач принял решение вызвать роды. По одной версии, у роженицы произошел разрыв матки и ей сделали кесарево сечение, а уже в реанимации женщина умерла. Другие источники сообщают, что женщина родила самостоятельно, но после родов ей стало плохо и началось кровотечение. После этого ее направили в реанимацию, где она и умерла.

Новорожденная девочка - третий ребенок в семье. Отец в это время был на заработках, но когда узнал о трагедии, срочно уехал домой.

Обстоятельства будет выяснять полиция.

Стоит отметить, что за неделю это уже второй случай смерти роженицы на Закарпатье.

Как сообщает UA-Reporter.com, в минувшее воскресенье, произошла Трагедия в Ужгородском роддоме: Умерла роженица с двойней, беременная 28-летняя женщина. Врачи обнаружили у нее отеки в легких и преэклампсией - форму позднего токсикоза, возникающая во время беременности, родов и в послеродовой период. Женщина так и не родила двойню, которую вынашивала.

Родные заявили, что будут настаивать на расследование, ведь считают, что врачи отнеслись к ситуации халатно.



