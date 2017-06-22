Новая эко-усадьба на Закарпатье - "Дом Пинти" (ВИДЕО)
29.06.2017 (18:21)
Дом Пинти в Велятино
Усадьба Пинти находится при въезде в Велятино, на центральной улице. Открыли ее весной, однако сюда наведалась сюда уже сотня туристов, в том числе и зарубежных. Ведь экоусадьба, по их словам, уникальна.
Она служит не только местом отдыха для приезжих, но и своего рода музей и один из так называемых пунктов туристического пути посвященного исторической фигуре - Пинте Велету. Для отдыха и досуга здесь есть все, как дома. «Дом Пинти» имеет несколько комнат. В одной на стене местной художницей изображен Пинтя. Имеет дом и народоведческий уголок, где как раз представлены музейные экспонаты, собранные местными жителями. Старинные же вещи можно увидеть здесь повсюду. Первыми гостями Велятинской усадьбы были румыны, ведь со страной-соседкой Украина имеет общую историю, а сейчас уже и совместные проекты. История Пинти связывает Велятино и из Виноградовщиеой, где также побывал известный разбойник.