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Ученые создали мобилку, которая работает без аккумулятора

29.06.2017 (18:44)
Сотовый телефон теперь сможет работать без батареи
Сотовый телефон теперь сможет работать без батареи

Исследователям из Университета Вашингтона удалось создать сотовый телефон, который может работать без батареи. Новинка работает, получая энергию из окружающего пространства.

"Представьте, села батарея, а вы все равно можете отправлять сообщения и делать звонки", - рассказал один из сотрудников лаборатории, Джошуа Смит.

Ученые разработали технику обратного рассеянного излучения, которая позволяет устройству поддерживать связь за счет отражения радиоволн и которую Дж.Смит назвал "пассивным Wi-Fi". Здесь задействуется примерно такой же принцип, как при передаче сигналов с помощью зеркала и солнечного света. Дж.Смит отметил, что по сути они заново открыли шпионскую технологию, которая применялась в ходе холодной войны, когда подслушивающие устройства - "аудиожучок" - активизировался под влиянием радиоволн определенной частоты и использовал энергию этих радиоволн, чтобы функционировать.

Некоторые компоненты нового телефона по аналогии с "аудиожучком" работают дистанционно - на базовой станции установлена ​​микросхема, преобразует сигнал и соединяется с цифровой сетью, в данном случае со Skype.

Экспериментальная базовая станция использует нелицензированную частоту, предназначенную для радиосвязи с использованием передатчиков малой мощности. Поскольку новый сотовый аппарат использует эти сигналы для получения энергии, то пока он работает только в радиусе 15 метров от станции.

Чтобы запустить эту технологию в коммерческое производство, необходимо встроить такие электросхемы в оборудования вышек сотовой связи.

"Существующие башни используют много энергии, это позволит увеличить радиус действия новой технологии примерно до одного километра", - считает еще один сотрудник лаборатории вамс Талла.

При этом существует еще ряд проблем, например, пока пользователю приходится нажимать кнопку для переключения из режима прослушивания в режим разговора, как будто бы он говорил по рации. Кроме того, поддерживать разговор довольно трудно из-за статические шумы.
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UA- Reporter.com
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