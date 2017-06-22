Ученые создали мобилку, которая работает без аккумулятора

29.06.2017 (18:44)

Сотовый телефон теперь сможет работать без батареи

Исследователям из Университета Вашингтона удалось создать сотовый телефон, который может работать без батареи. Новинка работает, получая энергию из окружающего пространства.

"Представьте, села батарея, а вы все равно можете отправлять сообщения и делать звонки", - рассказал один из сотрудников лаборатории, Джошуа Смит.

Ученые разработали технику обратного рассеянного излучения, которая позволяет устройству поддерживать связь за счет отражения радиоволн и которую Дж.Смит назвал "пассивным Wi-Fi". Здесь задействуется примерно такой же принцип, как при передаче сигналов с помощью зеркала и солнечного света. Дж.Смит отметил, что по сути они заново открыли шпионскую технологию, которая применялась в ходе холодной войны, когда подслушивающие устройства - "аудиожучок" - активизировался под влиянием радиоволн определенной частоты и использовал энергию этих радиоволн, чтобы функционировать.

Некоторые компоненты нового телефона по аналогии с "аудиожучком" работают дистанционно - на базовой станции установлена ​​микросхема, преобразует сигнал и соединяется с цифровой сетью, в данном случае со Skype.

Экспериментальная базовая станция использует нелицензированную частоту, предназначенную для радиосвязи с использованием передатчиков малой мощности. Поскольку новый сотовый аппарат использует эти сигналы для получения энергии, то пока он работает только в радиусе 15 метров от станции.

Чтобы запустить эту технологию в коммерческое производство, необходимо встроить такие электросхемы в оборудования вышек сотовой связи.

"Существующие башни используют много энергии, это позволит увеличить радиус действия новой технологии примерно до одного километра", - считает еще один сотрудник лаборатории вамс Талла.

При этом существует еще ряд проблем, например, пока пользователю приходится нажимать кнопку для переключения из режима прослушивания в режим разговора, как будто бы он говорил по рации. Кроме того, поддерживать разговор довольно трудно из-за статические шумы.

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