Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 30 июня 2017 г.

30.06.2017 (07:46)

В Ужгороде без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем ​​в горах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, днем ​​26-31°, в горах местами ночью до 11°, днем ​​17-22° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​29-31° тепла.

Восход 05:30

Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 30 июня:

макс: 32.3° (1947)

мин: 8.4° (2002)

Народный прогноз погоды: 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы. Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.