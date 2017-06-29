Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 30 июня 2017 г.

|В Ужгороде без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем в горах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 14-19°, днем 26-31°, в горах местами ночью до 11°, днем 17-22° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 29-31° тепла.
Восход 05:30
Закат 21:38
Температура за последние 130 лет 30 июня:
макс: 32.3° (1947)
мин: 8.4° (2002)
Народный прогноз погоды: 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы. Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.
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