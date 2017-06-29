Президент не поддержал петицию о разблокировании "ВКонтакте"

30.06.2017 (08:18)

Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировке "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщается в ответе главы государства на соответствующую петицию, опубликованную на его официальном сайте.

"Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса« Вконтакте »считаю невозможным", - говорится в ответе Президента.

Также П.Порошенко добавил, что "российский холдинг "Mail.ru Group", в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью "Мэйл.РУ ГРУПП", "Вконтакте", "Мэйл.ру Украина", "В Контакте", а также группа компаний "Яндекс" и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

Как сообщал UA-Reporter, петиция к Президенту Украины Петру Порошенко об отмене блокировки "ВКонтакте" набрала больше необходимого количества голосов.



