Президент не поддержал петицию о разблокировании "ВКонтакте"

|Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировке "ВКонтакте"
Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщается в ответе главы государства на соответствующую петицию, опубликованную на его официальном сайте.
"Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса« Вконтакте »считаю невозможным", - говорится в ответе Президента.
Также П.Порошенко добавил, что "российский холдинг "Mail.ru Group", в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью "Мэйл.РУ ГРУПП", "Вконтакте", "Мэйл.ру Украина", "В Контакте", а также группа компаний "Яндекс" и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".
Как сообщал UA-Reporter, петиция к Президенту Украины Петру Порошенко об отмене блокировки "ВКонтакте" набрала больше необходимого количества голосов.
Рейтинг: -4
Комментарии
Рейтинг: 1
У Поросёнка свои соц.сети, - "ВОтрубе" и "Собутыльники".
Рейтинг: 2
И че,есть хоть один лох который не обошел эту блокировку алкашом? Никогда не пользовался соцсетями но после указа главалкаша принципиально зарегистрировался а почту на хохлоресурсе ликвидировап.Все мои друзья последовали моему примеру.Присоединяйтесь!
Рейтинг: 6
Это та самая свобода, ради которой скакали в 2014-м? Странно то, что свобода, оказывается, заключается в ежедневном введении всяческих запретов. Удивляет также и очень низкая оценка паном Порошенко способности украинского народа мыслить самостоятельно, - все время проявляет обеспокоенность тем, что кто-то вредно повлияет на умы доверчивых и наивных сограждан. Борьба с "проклятым советским прошлым" обернулась прямым использованием советских приемов борьбы с т.н. "империалистической пропагандой"....................