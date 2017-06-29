Сегодня Москаль в Мукачево отметит годовщину со дня рождения Шухевича

30.06.2017 (08:39)

Сегодня Москаль посетит Мукачево

В пятницу (30.06) Геннадий Москаль лично откроет табличку с названием «Улица Романа Шухевича» в Мукачево. В этот день исполняется 110 годовщина со дня рождения Шухевича, который был активным защитником Карпатской Украины 1939 года.

Начало мероприятия - в 12:00.

Справка:

Улица Романа Шухевича появилась в Мукачево в апреле 2016 г. после подписанного Г.Москалем распоряжении о «декоммунизации» топонимов в населенных пунктах Закарпатской области. Ранее она носила название Ивана Туряницы (с 1946 по 1948 год - первый секретарь Закарпатского обкома КП (б) У, член ЦК Компартии Украины). Распоряжение председателя ОГА о переименовании улицы не было выполнено вовремя, новое название не внесли в Национальное информационных систем, поскольку Мукачевский горсовет негласно написал письмо в Закарпатский филиал Национальных информационных систем, переименование улицы Шухевича вроде «...вызвало большое общественное возмущение жителей города привело к многочисленным обращениям в исполнительный комитет Мукачевского городского совета».

На самом деле никаких возмущений и обращений от общественности не было, поскольку они неизбежно стали бы известны широкой общественности. В марте 2017 г., как только стало известно о невыполнении распоряжения Москаля, по настоянию облгосадминистрации Государственное предприятие «Единые информационные системы» внесло в словарь государственного реестра прав о недвижимом имуществе по Мукачево улицу Романа Шухевича. Тогда же Москаль заявил, что на 110 годовщину со дня рождения Шухевича лично откроет табличку с новым названием улицы в Мукачево.

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В Мукачевском горсовете сидит сборище сторонников коммунистической идеологии, - Москаль



