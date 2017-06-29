В Чернобыльской зоне вторые сутки тушат пожар

30.06.2017 (08:48)

Пожар в зоне отчуждения продолжают тушить

Спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения, задействована авиация. По состоянию на утро пятницы площадь пожара не уменьшилась и составляет около 25 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 30 июня площадь пожара составляет около 25 га. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 125 спасателей и 36 единиц техники. В частности привлечен вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

Напомним, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

Отметим, по состоянию на 20:00 29 июня площадь пожара составила уже около 25 га.

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