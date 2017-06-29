Курс валют на 30 июня (+ новости экономики)

30.06.2017 (09:08)

Курс валют в банках Ужгорода 30 июня

Курс евро в Украине взлетел до прошлогоднего пика, стоимость европейской валюты в официальных курсах НБУ приближается уже к 30 грн.

На сегодня, 30 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,09 грн;

1 евро – 29,78 грн;

10 российских рублей – 4,43 грн.

Таким образом, курс евро повысился еще на 37 копеек после вчерашнего роста на 27 копеек. Так высоко курс евро не поднимался с середины августа 2016 года, когда официальная стоимость евровалюты превысила 30 гривен.

Курс доллара по сравнению со вчерашними значениями подрос на копейку, а рубль "похудел" на копейку.

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Что будет с долларом осенью?

Для достижения прогнозного уровня, предсказанного Минфином, – 29,3 гривни в среднем по году, национальная валюта должна во втором полугодии обесцениться как минимум до 32 гривен за доллар, поясняет аналитик Наталья Мильчакова. Однако такой прогноз можно назвать пессимистичным. К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни. Сама же Наталья Мильчакова предполагает, что уже осенью курс доллара будет колебаться в пределах 26-28 гривен.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары. Однако каким будет курс осенью – реально может знать только Нацбанк Украины, так как гривня дорожает и дешевеет в основном благодаря политике, которую Нацбанк проводит на валютном рынке", – рассказывает Наталья Мильчакова.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине", – рассказывает Наталья Мильчакова.

В сравнении с валютами многих других развивающихся стран, считает эксперт, гривня малоликвидная и мало интересует валютных спекулянтов.





