В замке Сент-Миклош на Закарпатье пройдет фестиваль цветов (ВИДЕО)
30.06.2017 (09:40)
1-2 июля в замке Сент-Миклош пройдет фестиваль цветов
Второй Фестиваль цветов в замке Сент-Миклош в Чинадиево продлится 1-2 июля. Звездой фестиваля традиционно будет роза как символ любви.
Специально приглашенным гостем в этом году станет известный украинский писатель Юрий Андрухович, общение с которым состоится во второй день фестиваля.
Кроме собственно цветочных инсталляций, будет работать большая ярмарка хендмейду, «почта любви», детский уголок, ювелирная выставка и много других интересных достопримечательностей.