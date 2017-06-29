Жители ужгородской 16-этажки могут остаться без водоснабжения

30.06.2017 (10:42)

В ужгородской 16-этажке острая проблема с водоснабжением

Вопрос водоснабжения жителей 16-этажки на проспекте Свободы решают коммунальное предприятие "Водоканал Ужгорода" и департамент городского хозяйства Ужгородского городского совета.

Как сообщил директор водоканала Станислав Карташов, для обеспечения нормального водоснабжения жителей 16-этажки на проспекте Свободы в Ужгороде необходимо установить современное насосное оборудование.

Повышающая насосная станция, которая расположена в помещении бойлерной на площади Б. Хмельницкого и обеспечивает водой 16-этажку, эксплуатируется уже более 30 лет, насосное оборудование технически и морально устаревшее, в любой момент может выйти из строя. Помещение, в котором находится оборудование, не принадлежит водоканалу, находится в аренде с 2015 года, там сейчас находится спортзал. Недавно арендаторы обратились к руководству водоканала освободить его из-за запланированного там ремонта.

Руководство водоканала еще в 2016 году внесло в Программу развития и модернизации коммунального предприятия замену оборудования на современное, энергоэффективное для обеспечения безаварийного для подачи воды в 16-этажку. Однако из-за отсутствия финансирования проект в прошлом году не был реализован. Средства из городского бюджета выделено во 2 квартале 2017 года. Общая стоимость проекта - ориентировочно 320 000 гривен. Современную насосную станцию ​​уже приобретено и планируется установить силами предприятия, без привлечения подрядных организаций. Как работает аналогичное оборудование, представителям ОСМД продемонстрировали работники водоканала, организовав выезд на два объекта в городе: шум и вибрацию от работы нового оборудования можно сравнить с вибрацией от домашней стиральной машины.

Во вторник, 27 июня, в десять часов на заседании комиссии, организованной после обращения представителей ОСМД "Хозяин-2015" директор департамента ЖКХ, строительства и инфраструктуры Закарпатской ОГА Эдуард Маляр, с участием представителей департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета и КП " Водоканал Ужгорода "представителям ОСМД предложили два варианта решения вопроса, чтобы не допустить ситуацию, когда жители 16-этажки останутся без воды.

Первый - размещение оборудования в подвальных помещениях многоэтажки на проспекте Свободы, второй - построить отдельное помещение около 16-этажки с одновременной заменой водопроводного ввода к этому дому. Свести такое вспомогательное помещение брался водоканал.

Однако председатель и члены ОСМД выступили против. Четкого ответа, как они видят решение вопроса, не предоставили, утверждает директор водоканала. На сегодня сложилась ситуация, когда часть жителей многоэтажки может остаться без воды, поскольку отсутствие повышая насосной станции позволит поднять воду только до уровня пятого этажа. Руководство водоканала и представители городской власти предложили, как решить проблему, сейчас решение - за руководством ОСМД и жителями.

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