Гриценко о подготовке аннексии Закарпатья

30.06.2017 (11:38)

На Закарпатье провенгерскими силами готовится аннексия части Украины, - Гриценко

Из-за якобы языкового вопроса, на Закарпатье провенгерскими силами сейчас фактически происходит подготовка новой аннексии части Украины. Об этом в эфире программы «Прямым текстом» сказал директор Института украинского языка НАНУ Павел Гриценко.

«В Украину приезжает посол другого государства и в обществе говорит о том, что нужно оставить закон Кивалова-Колесниченко «Об основах государственной языковой политики». Потому что он - представитель Венгрии и хочет с Виктором Орбаном, чтобы Венгрия была великой державой. Не прячется и говорит, что состоялся съезд всех венгерских меньшинств на территории Румынии, на которой об этом говорили», - прокомментировал Павел Гриценко.

Конечно, не нужно оскорблять венгерские нацменьшинства. Но больше всего прав в Украине из всех этнических групп, имеют именно венгры.

«Мы никак не обижаем венгров, проживающих на территории Украины. Ведь в целом они имеют больше прав среди национальных меньшинств. Потому что в Украине нет болгарского или румынского института или университета, а есть отдельный венгерский в Закарпатье. Даже румыны Бессарабии и Буковины все-таки больше интегрированы в украинское пространство. По крайней мере, если с ними заговоришь на украинском языке, то они сразу могут перейти на государственный. Но сейчас, фактически, речь идет о подготовке новой аннексии части Украины на Закарпатье, из-за якобы языкового вопроса. Потому что мы четко не хотим устами Президента, и законом утвердить, что в Украине как государстве украинский язык является государственным», - добавил Гриценко.

Согласно 10 статье Конституции Украины, каждый гражданин обязан владеть государственным языком. Но вот уровень владения им - это другое дело.

«Государственный язык должен беспрепятственно функционировать на всей территории, во всех коммуникативных сферах общественной жизни. И в частную жизнь благородная демократическая конституция Украины «нос не сует». А общественная жизнь должна быть украиноязычным», - рассказал Гриценко.

Также он отметил, что если бы в Украине велась другая языковая политика, никогда не было того, что 30% прошлогодних выпускников закарпатских школ не преодолели минимальный барьер в знании украинского языка.

«Если 7-8% детей не знает языка, то это является общим позором для нас. Это значит, что мы не дорабатываем. Были созданы предпосылки, когда государственный язык можно не знать. И все из-за закона Кивалова-Колесниченко», - отметил директор Института украинского языка НАНУ Павел Гриценко.

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