Закарпатские таможенники конфисковали два "Мерседеса" (ФОТО)

30.06.2017 (13:31)

В Закарпатье на таможне конфисковали два "Мерседеса"

Сегодня, 30 июня 2017, прекращен очередной незаконный вывоз в страны ЕС табачных изделий. Незаконно переместить сигареты через таможенную границу на таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС пытались двое граждан Украины.

Украинцы на таможенный пост заехали на двух автомобилях «MERCEDES» и с отечественной регистрацией.

На основании результатов анализа и оценки рисков, транспортные средства работники таможни направили для проведения углубленного таможенного досмотра.

В ходе проведенных осмотров в транспортных средствах таможенники обнаружили скрытые от таможенного контроля табачные изделия с акцизными марками Украины «MARLBORO» и «Rothmans» общим количеством 1998 пачек.

Сигареты находились в конструктивных полостях и специально изготовленных хранилищах транспортных средств.

Таким образом, граждане совершили действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты стоимостью более 45 тыс грн и транспортные средства стоимостью - почти 603 тыс. грн изъяты.

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