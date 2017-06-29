Дану Борисову из-за наркотиков лишили родительских прав

30.06.2017 (13:58)

Дана Борисова лишилась права воспитывать дочь

Сейчас ведущая Дана Борисова борется с наркозависимостью в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправил близкий друг Андрей Малахов. Все это время ее дочь Полина находилась вместе с отцом Максимом Аксеновым.

На странице в Instagram Дана сообщила поклонникам, что теперь сможет видеться с дочерью только в определенные часы. Борисову лишили родительских прав.

"Вообще, болезнь наркомании – это болезнь замороженных чувств. Я "оттаяла" за два последних месяца, научилась правильно определять свои эмоции и справляться со своими чувствами без помощи "третьих" средств. В данную минуту, когда пишу эти строки испытывать грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому что только что разговаривала со своим адвокатом по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант, наверное, наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки. По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной, было", — поделилась Дана.

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