В Закарпатье на границе задержали икону (ФОТО)

30.06.2017 (15:39)

На границе с Венгрией обнаружили икону, она может иметь историческую ценность

Сегодня ночью в пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией, общей межведомственной группой в составе пограничников Мукачевского отряда, сотрудников СБУ и ГФС обнаружена икона, которая может иметь культурно-историческую ценность.

Предмет найдено в ходе проведения углубленного осмотра автобуса, который двигался со Львова в Мадрид. Икона находилась в багажном отделении среди вещей пассажиров.

Старинный предмет изъят и передан на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

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Напомним, с 2 до 8 июля, в Закарпатье будет находится чудотворную икону Божией Матери



