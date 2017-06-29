В Закарпатье на границе задержали икону (ФОТО)

|На границе с Венгрией обнаружили икону, она может иметь историческую ценность
Сегодня ночью в пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией, общей межведомственной группой в составе пограничников Мукачевского отряда, сотрудников СБУ и ГФС обнаружена икона, которая может иметь культурно-историческую ценность.
Предмет найдено в ходе проведения углубленного осмотра автобуса, который двигался со Львова в Мадрид. Икона находилась в багажном отделении среди вещей пассажиров.
Старинный предмет изъят и передан на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.
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Напомним, с 2 до 8 июля, в Закарпатье будет находится чудотворную икону Божией Матери
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