Нацполиция сможет задерживать и вести учет нерастаможенных авто

30.06.2017 (16:34)

Нацполиция получит право задерживать авто на иностранной регистрации

Нацполиции хотят предоставить возможность контролировать нерастаможенные авто

О ведении учета нерастаможенных авто с иностранными номерами говорится давно, впрочем, как и о расширении полномочий Нацполиции. В случае принятия законопроекта №6626 правоохранители смогут вести учет нерастаможенных авто.

Нормативный акт предлагает внести изменения в Закон «О Национальной полиции» в части расширения полномочий. Его авторами выступили народные депутаты Антон Геращенко, Людмила Денисова, Ирина Ефремова и Игорь Котвицкий.

Прежде всего, законопроект дает Нацполиции дополнительные полномочия по отношению к авто с иностранными номерами. Правоохранители смогут останавливать и задерживать автомобили (независимо от регистрации) в установленных законом случаях.

Основанием для задержания автомобиля теперь может быть информация от органов доходов и сборов. Кроме того, проект закона предлагает разрешить Нацполиции создавать собственную базу авто на иностранных номерах, пребывающих на территории Украины. Авторы документа считают, что это усилит контроль за нерастаможенными автомобилями.

Также законопроект предлагает расширить перечень мест патрулирования полиции – добавляет улично-дорожную сеть и автомагистрали. Это нововведение, скорее всего, прописано специально для новой Дорожной полиции.

Учет авто на иностранной регистрации поможет быстро найти владельца, что необходимо, например, при ДТП. Нововведение не грозит никакими санкциями владельцам этих транспортных средств за нарушение таможенного законодательства.

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