ПОСПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ НА POLYANA FEST В КАССЕ ДРАМТЕАТРА!

30.06.2017 (18:32)

Polyana Festival 2017 пройдет с 8 по 10 сентября

Как звучат звезды? Как их звучание отражается от кроны деревьев и плеска горной реки, наполняясь ароматами чабреца и мяты?

Действительно хочется окунуться в такое место, где есть ответы на эти вопросы. Впрочем подобные места на нашей планете найти не так просто.

Мы - нашли такое. И мы приглашаем тебя присоединиться к неповторимой атмосфере. К фестивалю, на котором действительно можно отдохнуть. Можно насытиться мощной энергией карпатских гор, невероятной красотой осеннего леса, питательными силами настоящей минеральной воды и непревзойденной музыкой.

Polyana Festival 2017 пройдет с 8 по 10 сентября традиционно в селе Поляна, на Закарпатье. В этом году в Поляне увеличивается количество концертных площадок и обогащается палитра музыкальной стилистики.

Main Stage - не просто остается с атмосферными world-music (Yuko, Atmasfera, Nazgul) и утонченной актуальной электроники (Onuka, Вагоновожатые, Kadnay, Beisoul & Einius), но и дополняется третьим днем ​​живого мощного микса этих двух стилей (Sun Groove, The Вье, Zapaska).

Night Stage - удивит специальными гостями и тематическим line-up, а новая, свежая Forest Stage на горной долине привлечет внимание поклонников indie- и альтернативной культуры.

"Фестиваль с хорошим вкусом", "Лучший музыкальный стартап 2016", "Один из лучших музыкальных фестивалей страны" - это все титулы и комплименты, что, как минимум, оправдают себя этой осенью. Сейчас - время создавать чудеса. И мы делаем больше, чем способен человек, чтобы наша аудитория поверила в эти чудеса. Почувствовала невероятное ", - утверждает основатель фестиваля, Евгения Стрижевская.

"Polyana Festival" Сегодня - имеет прекрасный почву для того, чтобы в ближайшие несколько лет, стать одной из центральных культурных площадок Европы ", - убежден соучредитель фестиваля, Денис Блощинский.

Много нового полезного контента, неизменные традиции минерального курорта, с 325-летней историей и Закарпатская искренность.

Билеты на фестиваль вы можете приобрести в кассе драмтеатра, с 11 до 18 часов. Заказы и справки по тел. 0990291771



