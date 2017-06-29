Москаль "додекоммунизировал" Мукачево (ФОТО)

30.06.2017 (19:14)

Москаль торжественно открыл улицу Романа Шухевича в Мукачево

"Мало кто знает, что Герой Украины Роман Шухевич имеет непосредственное отношение и к Закарпатью", - написал Геннадий Москаль на своей странице в ФБ.

Как рассказывает Москаль, в 1939 году, когда здесь появилась Карпатская Украина, Шухевич добрался до Хуста и вместе с соратниками создал Генеральный штаб национальной обороны. Занимался пополнением Карпатской Сечи, тренировал сечевиков, организовывал финансовую помощь молодому государству.

Шухевич был участником битвы на Красном Поле, и только чудо спасло его от смерти.

Я переименовал улицу в Мукачево в честь Шухевича еще в прошлом году в рамках закона о «декоммунизации» (ранее она носила название И.Туряницы - первого секретаря Закарпатского обкома КП (б) У, член ЦК Компартии Украины). Однако Мукачевский горсовет затормозила переименование, направив негласного письмо в Национальные информационные системы, переименование улицы Шухевича вроде «...вызвало большое общественное возмущение жителей города, что привело к многочисленным обращениям в исполнительный комитет Мукачевского городского совета». Это же надо придумать такую ​​глупость о герое, который собственной кровью защищал Карпатскую Украину!

Мы все-таки «додекомунизировали» Мукачево - новое название улицы уже официально внесена в Национальные информационные системы. А сегодня, к 110-годовщине со дня рождения Шухевича, открыли в Мукачево улицу с его именем.

Роман Шухевич был героем, который защищал свою землю от врага, он как минимум заслуживает увековечивания!

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В Мукачевском горсовете сидит сборище сторонников коммунистической идеологии, - Москаль



