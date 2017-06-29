Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 1 июля 2017 г.

01.07.2017 (07:30)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, ливневые дожди, грозы

В Закарпатской области переменная облачность, дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град. Ветер южный 7-12, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 м / с, на высокогорье местами до 28 м / с. Температура воздуха ночью 14-19 °, в горах местами до 11 ° тепла, днем 20-25 °, местами 14-17 ° тепла.

Вечером на небе в Ужгороде возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, закончится. Ветер южный 7-12, при грозах шквалистые посиленння ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 17-19 °, днем 21-23 ° тепла.

Восход 05:30 Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 1 июля:

МАКС: 33.9° (1950)

МИН: 7.8° (1996)

Народный прогноз погоды: 1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.