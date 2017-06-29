Закарпатский водопад Шипот собирает неформалов (ФОТО)

01.07.2017 (08:29)

На водопад Шипот в Закарпатье начали съезжаться неформалы

На поляне возле водопада Шипот уже традиционно перед праздником Ивана Купала начали собираться неформалы.

Сейчас на поляне всего несколько десятков палаток. Однако уже с понедельника ожидается, что здесь будет минимум две тысячи человек, как это было в прошлом году и является последние несколько лет.

Больше всего людей будет 7 июля, когда традиционно посередине поляны разгорается огромный костер и празднуется праздник Ивана Купала.

Кстати, в последнее время на этой же поляне организуется лагерь юных альпинистов. Можно не сомневаться, что юные альпинисты кроме непосредственных альпинистских знаний, получат от соседства с "разношерстной публикой" дополнительный интересный опыт.

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Зимнее путешествие на водопад Шипот (ВИДЕО)



