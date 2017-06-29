На ужгородском полигоне проходят учения резервистов (ВИДЕО)
01.07.2017 (08:49)
На полигоне возле Ужгорода стартовали учения резервистов
На полигоне в Ореховцах возле Ужгорода стартовали десятидневные масштабные учения резервистов территориальной обороны.
Военнослужащие, которые впервые взяли в руки оружие приняли военную присягу и учится начали практически с нуля. Те кто уже проходит срочную службу сейчас обновляют навыки.
Полтысячи военнообязанных в возрасте от 20-ти до 60-ти лет, на 9-ти учебных пунктах, в течение 10 дней будут отрабатывать: тактическую и минно-взрывную подготовку, стрельбу, первую медицинскую помощь.