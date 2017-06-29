В Ужгороде прошел информационный брифинг "Тонкости безвиза" (ВИДЕО, ФОТО)
01.07.2017 (09:12)
Информационный брифинг о безвизе в Ужгороде
Введение безвизового режима с европейскими странами Шенгенской зоны стало едва ли не главным политическим событием этого лета для нашей страны.
Многие закарпатцы уже воспользовались возможностью посетить соседние страны без процедуры оформления виз в дипломатических учреждениях. Однако далеко не все украинцы (и закарпатцы в частности) осознают свои права и обязанности, а также знают все правила, которые следует соблюдать при пересечении границы и во время пребывания в Европе.
Именно этому и был посвящен информационный брифинг, состоявшийся вчера, 30 июня, в конференц-зале отеля «Ужгород».
На мероприятии присутствовали Генеральный консул Словакии в Ужгороде Мирослав Мойжита, Почетный консул Словакии в Великом Березном Олег Адамчук, Почетный консул Чехии в Ужгороде Отто Ковчар, Почетный консул Литвы в Ужгороде Виктор Гарапко, дипломаты, эксперты, преподаватели и студенты ужгородских вузов и даже представители духовенства.
Председательствующая – советник Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Светлана Митряева – во время подробного выступления отметила, что сейчас многие говорят о введении безвизового режима, но недостаточное внимание уделяют возможности его отмены. А это вполне может произойти, если граждане Украины начнут массово нарушать установленные Европой правила.
Так, нельзя забывать правило 90/180 – то есть, граждане Украины имеют право находиться в ЕС только 90 дней за любой период из 180 дней. Важно также учитывать, что даже один час пребывания на территории стран Шенгенской зоны засчитывается как полный день. То есть, если вы, например, пересекли границу в 23.55, а на следующий день вернулись на Украину, то вам засчитывается два дня.
Олег Адамчук добавил, что для уменьшения вероятности отказа важно иметь определенные подтверждения цели визита. Однако правила в этом не слишком жесткие – если вы направляетесь в гости к знакомым, то вполне достаточно может быть телефонного подтверждения принимающей стороны. А для подтверждения финансовой состоятельности не обязательно выкладывать большую сумму наличными, ведь существуют и «золотые» платежные карточки многих банков.
– Важно понять, что безвизовый режим – это в первую очередь возможность для путешествий, отдыха, бизнес-визитов. Для работы за рубежом в любом случае нужно оформлять специальную рабочую визу. То же самое касается и учебы, – акцентировал О.Адамчук.
Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Елена Трачук озвучила статистические данные по первому периоду действия безвизового режима. Радует, что ажиотажа не наблюдается – вопреки апокалиптическим прогнозам, массовой миграции украинцев за границу нет, поток увеличился лишь на 3% по сравнению с «добезвизовым», а большинство граждан возвращается уже через 2-10 дней. Также единичными можно считать случаи отказов в пересечении границы, и связаны они в абсолютном большинстве с нарушением гражданами правил пребывания в странах ЕС в прошлые посещения.
Представители Генконсульства Словакии сообщили, что больше всего нарушений связано с превышением срока пребывания в странах ЕС: «Мы уверены, что такое происходит непреднамеренно, и является ошибкой в расчетах граждан. Для удобства на сайте МИД Словакии есть калькулятор, на котором можно самостоятельно вычислить сроки».
Светлана Митряева отметила, что такой же калькулятор есть и на официальном сайте Еврокомиссии.
Для того, чтобы граждане самостоятельно, без слухов и недостоверной информации от аферистов или некомпетентных советчиков, могли разобраться в интересующих вопросах, касающихся безвизового режима, работает круглосуточная телефонная линия по номеру 527 (бесплатная для абонентов всех мобильных операторов Украины).
Кроме того подробная информация и разъяснения опубликованы на специализированном сайте www.openeurope.in.ua
P.S. Кстати, интересная информация для многих путешественников из вышеуказанного сайта: Полис медицинского страхования не входит в пакет обязательных документов! Однако его стоит приобрести для уверенности во время поездки. А вот «зеленая карта» – обязательна во время путешествия на собственном автомобиле.
Источник, автор К. Черкай