На КПП "Ужгород" из-за контрабанды изъяли кабриолет "Рено" (ФОТО)

01.07.2017 (09:42)

Закарпатские таможенники обнаружили контрабанду в кабриолете

На таможенном посту «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС, второй раз за сутки, пресечена попытка вывоза из Украины в страны ЕС табачных изделий.

Гражданин Украины планировал пересечь границу со Словакией на легковом автомобиле «Renault Megane Cabrio» с иностранной регистрацией.

Заехав в зону деятельности таможенного поста, и выбрав «зеленый коридор», гражданин сообщил, что не перевозит скрытые от таможенного контроля товары и предметы. Однако, работники таможни учитывая риски направили автомобиль в бокс для углубленного досмотра. В результате осмотра в конструктивных полостях автомобиля обнаружены табачные изделия торговой марки «Marlboro» с акцизными марками Украины, которые были обернуты в полиэтилен. Общее количество выявленных пачек сигарет составляет 460 пачек стоимостью 13963грн.

Таким образом, гражданин Украины совершил действия направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем использования средств, затрудняющих обнаружение табачных изделий.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины по протоколу о нарушении таможенных сигареты и автомобиль изъяты.

ГФС в Закарпатской области.

-

Вчера, В Закарпатье на таможне конфисковали два "Мерседеса" (ФОТО)



